जनाजे में जाते हुए खत्म हुआ जिंदगी का सफर, पाकिस्तान में सड़क हादसों में 23 लोगों की मौत

पाकिस्तान में सड़क हादसे (फोटो- आईएएनएस)
पाकिस्तान में सड़क हादसे एक गंभीर और लगातार बढ़ती समस्या बने हुए हैं। खराब सड़कें, तेज रफ्तार और मौसम से जुड़ी चुनौतियां आए दिन जानलेवा साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भी देश के दो अलग अलग प्रांतों में हुए भीषण सड़क हादसों में कुल 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
बलूचिस्तान प्रांत में पहला हादसा मकरान कोस्टल हाइवे पर ग्वादर के पास हुआ, जहां एक यात्री कोच अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 36 अन्य यात्री घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कोच जिवानी से कराची जा रही थी और ओर्मारा के हुद्द इलाके के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह बताया है। पुलिस अधीक्षक असलम बंगुलजई ने कहा कि अत्यधिक स्पीड के कारण चालक वाहन को संभाल नहीं पाया। घायलों और मृतकों को तुरंत ओर्मारा तहसील अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
दूसरा हादसा पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में हुआ, जहां घने कोहरे के कारण एक मिनी ट्रक सूखी नहर में जा गिरा। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा कोट मोमिन तहसील के घलापुर बांगला इलाके के पास हुआ, जहां दृश्यता बेहद कम थी। बचाव अधिकारियों ने बताया कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 7 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ट्रक में सवार सभी 23 लोग इस्लामाबाद से फैसलाबाद एक जनाजे में शामिल होने जा रहे थे। मोटरवे बंद होने के कारण चालक ने स्थानीय रास्ता चुना था, जो हादसे का कारण बना। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगटी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ग्वादर के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए और शवों को उनके मूल क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए। दोनों हादसों के मामलों में पुलिस जांच जारी है और परिवहन कंपनियों व चालकों की जिम्मेदारी की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने खराब मौसम में सावधानी और ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग