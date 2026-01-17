जनाजे में जाते हुए खत्म हुआ जिंदगी का सफर, पाकिस्तान में सड़क हादसों में 23 लोगों की मौत

बलूचिस्तान प्रांत में पहला हादसा मकरान कोस्टल हाइवे पर ग्वादर के पास हुआ, जहां एक यात्री कोच अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 36 अन्य यात्री घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कोच जिवानी से कराची जा रही थी और ओर्मारा के हुद्द इलाके के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह बताया है। पुलिस अधीक्षक असलम बंगुलजई ने कहा कि अत्यधिक स्पीड के कारण चालक वाहन को संभाल नहीं पाया। घायलों और मृतकों को तुरंत ओर्मारा तहसील अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।