पाकिस्तान-अफगानिस्तान में नहीं बनी बात, क्या फिर छिड़ेगी जंग?

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच तुर्की (Turkey) के शहर इस्तांबुल (Istanbul) में पिछले कुछ समय से शांति वार्ता चल रही थी। पहले दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया था। हालांकि तालिबान (Taliban) के लड़ाकों ने शांति वार्ता का मान रखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई, जो 2 दिन चली।