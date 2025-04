पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमान विस्फोट के सा थ दुर्घटनाग्रस्त, जानिए पायलट का क्या हुआ

दुर्घटनास्थल और पायलटों की स्थिति ( Location of Crash and Condition of Pilots) दुर्घटना लाहौर से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में, वेहारी जिले के उपनगरीय क्षेत्र रत्ता टिब्बा के खेतों में हुई। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, दोनों पायलट सुरक्षित हैं और वे खुद को विमान से बाहर निकालने में सफल रहे। गंभीर रूप से जख्मी नहीं होने के कारण, उन्हें पास के सेना अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

दुर्घटना का कारण और प्रतिक्रिया(Cause of the Accident and Response) विमान ने थिंगी हवाई अड्डे से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद यह एक तेल डिपो के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय गवाहों का कहना है कि एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी, इसके बाद इलाके में धुआं फैल गया। बचाव कार्य में 1122, सैन्य और पुलिस के कर्मी मौके पर जल्दी पहुंच गए।

मिराज V ROSE का महत्व ( Importance of Mirage V ROSE) मिराज V ROSE पाकिस्तान वायुसेना के बेड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले ही ये विमान कई दशकों से सेवा में हैं। इसके रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट ( ROSE) कार्यक्रम ने इसके एवियोनिक्स और रडार को उन्नत किया है, जिससे इसे लड़ाकू क्षमताओं में सुधार प्राप्त हुआ है।