भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर पाकिस्तान ने कितने अरब रुपये का नुकसान उठाया, जानिए

Pakistan airspace closure loss to PAA: पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर अरबों रुपये का नुकसान उठाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस आशय की जानकारी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह नुकसान 24 अप्रेल से 30 जून, 2025 के बीच हुआ, जब भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद (Pakistan airspace closure loss to PAA) कर दिया गया था, जो भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाले या पट्टे (PAA revenue loss 2025) पर लिए गए थे। इस कदम से लगभग 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए। ध्यान रहे कि भारत की ओर से 23 अप्रेल को सिंधु जल संधि स्थगित करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद (Indian flights ban Pakistan airspace) कर दिया था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, इसके कारण पाकिस्तान को दो महीनों में 4.10 अरब पाकिस्तानी रुपये (overflight revenue loss Pakistan) का नुकसान हुआ है।