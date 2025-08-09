9 अगस्त 2025,

शनिवार

विदेश

भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर पाकिस्तान ने कितने अरब रुपये का नुकसान उठाया, जानिए

Pakistan airspace closure loss to PAA: पाकिस्तान ने 24 अप्रेल से 30 जून 2025 तक भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया, जिससे पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को लगभग 4.1 अरब रुपये का ओवरफ़्लाइट राजस्व नुकसान हुआ।

भारत

MI Zahir

Aug 09, 2025

Pakistan airspace closure loss to PAA
पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है । (फोटो: ANI.)

Pakistan airspace closure loss to PAA: पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर अरबों रुपये का नुकसान उठाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस आशय की जानकारी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह नुकसान 24 अप्रेल से 30 जून, 2025 के बीच हुआ, जब भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद (Pakistan airspace closure loss to PAA) कर दिया गया था, जो भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाले या पट्टे (PAA revenue loss 2025) पर लिए गए थे। इस कदम से लगभग 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए। ध्यान रहे कि भारत की ओर से 23 अप्रेल को सिंधु जल संधि स्थगित करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद (Indian flights ban Pakistan airspace) कर दिया था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, इसके कारण पाकिस्तान को दो महीनों में 4.10 अरब पाकिस्तानी रुपये (overflight revenue loss Pakistan) का नुकसान हुआ है।

बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर करप्शन का बड़ा आरोप, खालिदा जिया के करीबी ने खोली पोल, मची खलबली
विदेश
Bangladesh interim government corruption allegations

1 अरब 43 करोड़ 52 लाख 67 हजार रुपये राजस्व

हालांकि, घाटे के बावजूद, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कुल राजस्व 2019 में लगभग 14 करोड़ 47 लाख 80 हजार रुपये बढ़ कर 2025 में तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ 52 लाख 67 हजार रुपये हो गया है।

हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध संघीय सरकार के अधीन

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डॉन अखबार के हवाले से बयान में कहा गया है , "हालांकि वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा आर्थिक कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।"

पाकिस्तान को 15 अरब 33 करोड़ 85 लाख रुपये का नुकसान

सन 2019 में सीमा पार तनाव के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से पाकिस्तान को 15 अरब 33 करोड़ 85 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र अभी भी बंद

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र अभी भी भारतीय विमानों के लिए बंद है और अगस्त के आखिरी हफ्ते तक बंद रहेगा। इसी तरह, भारतीय हवाई क्षेत्र भी बंद रहेगा, और भारतीय मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि "संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करते समय कोई भी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती।"

टीआरएफ ने ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने 22 अप्रेल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी।

हमले के बाद भारत ने सख्ती दिखाई थी

इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले, भारत ने राजनयिक संबंध कम कर दिए थे, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था।तब पाकिस्तान ने भी भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे देश को अरबों का नुकसान उठाना पड़ा है।

India Pakistan Conflict

Operation Sindoor

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

09 Aug 2025 09:40 pm

Hindi News / World / भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर पाकिस्तान ने कितने अरब रुपये का नुकसान उठाया, जानिए

