पाकिस्तान में हर साल होता है 500 से 1,000 हिन्दू व ईसाई लड़कियों का अपहरण, ब्रिटेन की संसद में अल्पसंख्यक उत्पीड़न का खुलासा

Religious Persecution in Pakistan: ब्रिटेन की संसद में आयोजित एक सत्र में पाकिस्तान (UK Parliament Pakistan report) में धार्मिक उत्पीड़न का खुलासा हुआ। इस सत्र में बताया गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार (Religious persecution in Pakistan) बढ़ गए हैं । सर्वदलीय संसदीय समूह (APPG FORB) द्वारा आयोजित इस बैठक में पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के समर्थन से हो रहे उत्पीड़न की चर्चा की गई। इस सम्मेलन में विशेष रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू और ईसाई समुदाय की नाबालिग लड़कियों के अपहरण (Hindu Christian abductions Pakistan) और जबरन धर्म परिवर्तन पर जोर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 500 से 1,000 लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिन्हें धार्मिक स्थलों के माध्यम से तस्करी कर लिया जाता है। बात यह है कि अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन (Minority rights in Pakistan) हो रहा है।