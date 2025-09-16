Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान के इस मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट की 15 साल की उम्र में मौत, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

पाकिस्तानी बाल कलाकार उमर शाह की 15 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 16, 2025

Pakistan child artist Umer Shah died
पाकिस्तान के बाल कलाकार उमर शाह का निधन (फोटो- एक्स पोस्ट)

पड़ोसी देश पाकिस्तान के फिल्मी जगत से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां मात्र 15 साल के मासूम बाल कलाकार उमर शाह का निधन हो गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, दिल का दौरा पड़ने से सोमवार तड़के उमर की डेरा इस्माइल खान शहर में स्थिती उनके घर पर मौत हो गई है। अपनी प्यारी मुस्कान और चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाने वाले उमर के इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ के चले जाने से न सिर्फ उनका परिवार और फैंस बल्कि पूरा पाकिस्तान सदमे में है।

पहले हुई उल्टी फिर पड़ा दिल का दौरा

उमर के परिवार और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पहले उल्टी हुई थी, जिसके चलते तरल पदार्थ उनके फेफड़ों में चला गया और इसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इससे पहले उमर के घर में एक जहरीला सांप पाए जाने की खबर भी सामने आई थी, हालांकि इसका उमर की मौत से कोई संबंध है या नहीं इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। उमर के बड़े भाई और पीछे देखो पीछे मीम से वायरल हुए पाकिस्तानी स्टार अहमद शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उमर की मृत्यु की खबर साझा की है।

दो सालों में घर में दूसरे मासूम की मौत

अहमद ने पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस से उमर को याद रखने और उनके परिवार के लिए दुआ करने को कहा है। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार का छोटा सा चमकता सितारा, उमेर शाह, अल्लाह के पास वापस चला गया है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप उसे और हमारे परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। दुख की बता यह है कि कुछ ही सालों के अंदर परिवार में यह दूसरी विपत्ति है। इससे पहले नवंबर 2023 में शाह भाई-बहनों ने अपनी सबसे छोटी बहन आयशा को आक्समिक मौत के चलते खो दिया था।

Updated on:

16 Sept 2025 03:07 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:00 pm

