पाकिस्तान के इस मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट की 15 साल की उम्र में मौत, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

अहमद ने पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस से उमर को याद रखने और उनके परिवार के लिए दुआ करने को कहा है। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार का छोटा सा चमकता सितारा, उमेर शाह, अल्लाह के पास वापस चला गया है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप उसे और हमारे परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। दुख की बता यह है कि कुछ ही सालों के अंदर परिवार में यह दूसरी विपत्ति है। इससे पहले नवंबर 2023 में शाह भाई-बहनों ने अपनी सबसे छोटी बहन आयशा को आक्समिक मौत के चलते खो दिया था।