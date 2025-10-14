Afghanistan-Pakistan Clash: अफगानी हमलों से दहल उठा पाक, कहा- अब स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त…

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख नूर वली महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में, आसिफ ने कहा कि हमने उनके इलाके में निशाना बनाया। जब मैं ढाई, तीन साल पहले गया था, तो उन्होंने कहा था कि वे इन लोगों को दूसरी जगह भेज देंगे। वह चांद पर नहीं थे, वह अफगानिस्तान में ही थे।