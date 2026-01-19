बलूच नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल, 40 से ज्यादा मस्जिदें खुद ढहाई

बलूच नेता मीर यार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “बलूचिस्तान गणराज्य, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के साथ खड़ा है।” उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना और बाहरी ताकतों ने बलूचिस्तान में करीब 40 मस्जिदों को नष्ट किया। कई मस्जिदों पर सीधी बमबारी की गई। कुरान जलाने और मस्जिद प्रमुखों के अपहरण जैसी घटनाएं सामने आईं। टैंकों और तोपों का इस्तेमाल कर आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। मीर यार ने साफ कहा कि पाकिस्तान खुद धार्मिक स्थलों को तबाह करता रहा है और अब भारत को धर्म का पाठ पढ़ा रहा है।