गैस-तेल छोड़िए… पाकिस्तान में भयंकर पानी की किल्लत, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी चेतावनी

आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में पानी की कमी की समस्या नई नहीं है, इस पर सालों से चर्चा होती रही है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ नए बांध या प्रोजेक्ट बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि पानी के इस्तेमाल और उसकी अहमियत को लेकर सोच भी बदलनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो चेतावनियां तो मिलती रहेंगी, लेकिन समस्या और गहराती जाएगी।