‘देश की हालत हालत खस्ता’, गंभीर चुनौतियों को दरकिनार कर फाइटर जेट्स का एक्सपोर्टर बनने चला पाकिस्तान

Pakistan Economy Crisis: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की तस्वीर इन दिनों काफी विरोधाभासी नजर आ रही है। एक तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी, ऊर्जा संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी से आम जनता परेशान है, तो दूसरी ओर सरकार बड़े-बड़े रक्षा सपनों में उलझी दिखाई देती है। हाल ही में उसने इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान के बीच समझौता कराने की पहल की, जिसमें पाक के विदेश मंत्री इशाक डार रेड कार्पेट पर धड़ाम से गिर गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब मीम वायरल हुए। खैर….