पंजाब से लाखों भैंसें बहकर क्या वाकई पाकिस्तान पहुंचीं? जानिए क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में आई बाढ़ के दौरान किसानों का काला सोना यानी भैंसें बहकर पाकिस्तान चली गईं। दावा यह है कि करोड़ों रुपये की भैंसें बाढ़ के पानी के साथ पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इसके बाद नेटिजन ने सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई तरह के मैसेज चल रहे हैं कि पंजाब के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। पत्रिका.कॉम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो यह वीडियो भारत का नहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निकला। रावी नदी में बाढ़ के चलते वीडियो में दिखाई गईं ये भैंस किनारे की तरफ जा रही हैं।