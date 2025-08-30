पाकिस्तान इन लोगों पर कर रहा है जुल्म: विदेशियों के सामने गवाही से हुआ सनसनीखेज खुलासा

Forced Disappearances in Pakistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान ( Balochistan) और सिंध ( Sindh) क्षेत्रों में जबरन गायब होने की घटनाओं पर बलूच कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी गवाही दी है। यूएनपीओ (अप्रस्तुत राष्ट्र और पीपुल्स संगठन) ने जबरन गायब होने के शिकार लोगों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, क्रीमियन तातार, ईरानी कुर्दिस्तान और उइगर समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपबीती साझा की। इस दौरान प्रमुख बलूच कार्यकर्ता सबिया बलूच (Sabia Baloch) ने बलूचिस्तान में लगातार हो रहे जबरन गायब होने (Forced Disappearances in Pakistan) के मुद्दे पर अपनी गवाही दी।