पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमरीका में छेड़ा कश्मीर राग, आर्टिकल 370 का भी किया जिक्र, कहा शांति चाहता है पाकिस्तान

Pakistan Foreign Minister on Jammu and Kashmir : पाकिस्तान ने एक बार फिर अमरीका में जम्मू कश्मीर का राग अलापा है। इस बार जम्मू कश्मीर का राग पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अलापा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक में जम्मू -कश्मीर का मुद्दा उठाया है। जरदारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत, इस्लामाबाद सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है। जरदारी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए आर्टिकल 370 का जिक्र किया और कहा, भारत ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है जिसे पाकिस्तान की ओर से नकार दिया गया है।

Pakistani Foreign Minister Bilawal Bhutto stirred Kashmir rage in America, also mentioned Article 370, said Pakistan wants peace