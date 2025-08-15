झूठी शान के लिए बहन का हत्यारा बना भाई, खुला राज़ तो उड़े होश

पुलिस के अनुसार, आयशा अपनी पसंद के एक चिकित्सक, जो किर्गिस्तान में उसका सहपाठी था, से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। आयशा के छोटे भाई उमैर ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपनी बहन की हत्या "झूठी शान" के नाम पर की, क्योंकि वह परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। शुरुआत में, उमैर ने पुलिस को बताया था कि उसने खाना न बनाने को लेकर हुए विवाद में आयशा को गोली मारी, लेकिन बाद में उसने सच्चाई उजागर की। पुलिस ने उमैर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।