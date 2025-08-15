झूठी शान के लिए बहन का हत्यारा बना भाई, खुला राज़ तो उड़े होश

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां झूठी शान के नाम पर एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज मामला टोबा टेक सिंह जिले का है, जहां 24 वर्षीय डॉ. आयशा बीबी, जो हाल ही में किर्गिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके लौटी थी, अपने छोटे भाई उमैर के हाथों मारी गई। इस घटना ने न केवल परिवार की झूठी इज्जत की हकीकत को उजागर किया, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी ऑनर किलिंग की कुप्रथा पर भी सवाल उठाए हैं।
पुलिस के अनुसार, आयशा अपनी पसंद के एक चिकित्सक, जो किर्गिस्तान में उसका सहपाठी था, से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। आयशा के छोटे भाई उमैर ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपनी बहन की हत्या "झूठी शान" के नाम पर की, क्योंकि वह परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। शुरुआत में, उमैर ने पुलिस को बताया था कि उसने खाना न बनाने को लेकर हुए विवाद में आयशा को गोली मारी, लेकिन बाद में उसने सच्चाई उजागर की। पुलिस ने उमैर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
यह भयावह घटना पिछले सप्ताह टोबा टेक सिंह में हुई, जो लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। पुलिस को शुरुआती जांच में गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन उमैर की पूछताछ में चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि आयशा को परिवार की चेतावनियों के बावजूद अपनी पसंद के व्यक्ति से संपर्क रखने की "सजा" दी गई। उमैर ने अपनी बहन को प्रताड़ित करने के बाद गोली मार दी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है।
पाकिस्तान में झूठी शान के नाम पर हत्याएं कोई नई बात नहीं हैं। मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 1,000 महिलाएं ऐसी कुप्रथा का शिकार बनती हैं। खासकर पंजाब और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में ये मामले बार-बार सामने आते हैं। पहले भी कई घटनाएं सुर्खियों में रही हैं, जैसे 2023 में लाहौर के पास मुजफ्फरनगर में एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से काट डाला था।
ऑनर किलिंग, जिसे "सम्मान हत्या" भी कहा जाता है, एक ऐसी हिंसक प्रथा है जिसमें परिवार या समुदाय के सदस्य अपने कथित "सम्मान" की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति, आमतौर पर महिला, की हत्या कर देते हैं। यह हत्या तब होती है जब व्यक्ति परिवार की परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं या अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, जैसे कि अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करना, प्रेम संबंध बनाना, या परिवार की इच्छा के खिलाफ व्यवहार करना।