पाकिस्तान आने को तैयार नहीं ईरान, शहबाज शरीफ ने पेजेश्कियान को लगाया फोन, क्या होगी वार्ता 2.0?

इस बीच इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना के भारी विमान C-17 ग्लोबमास्टर III रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। एयरबेस से लेकर रेड जोन तक की सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही, सेरेना होटल और मैरियट होटल जैसे बड़े होटलों को खाली कराया जा रहा है और नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत सेरेना होटल में ही हुई थी।