अमेरिका के लुइसियाना में फायरिंग: 8 बच्चों की मौत, पुलिस कार्रवाई में आरोपी ढेर

Louisiana Shooting Children Killed (AI Image)
Louisiana Shooting Children Killed: अमेरिका के लुइसियाना राज्य से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना रविवार सुबह श्रेवेपोर्ट में हुई, जिसे पुलिस ने एक घरेलू विवाद (डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस) से जुड़ा मामला बताया है।
पुलिस प्रमुख वेन स्मिथ के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे फायरिंग की सूचना मिली। इस घटना में कुल 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें 8 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र एक साल से लेकर करीब 14 साल तक बताई जा रही है, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना एक ही स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि तीन अलग-अलग जगहों तक फैली हुई थी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।
घटना के बाद संदिग्ध आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसका पीछा किया और इस दौरान उसे घेर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है।
पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में घायल या मृत हुए कुछ बच्चे आरोपी के ही रिश्तेदार थे। हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
लुइसियाना स्टेट पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास घटना से जुड़ी कोई तस्वीर, वीडियो या जानकारी हो तो वह जांच एजेंसियों के साथ साझा करें।
पुलिस प्रमुख ने इस घटना को बेहद भयावह बताया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
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