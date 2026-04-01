अमेरिका के लुइसियाना में फायरिंग: 8 बच्चों की मौत, पुलिस कार्रवाई में आरोपी ढेर

पुलिस प्रमुख वेन स्मिथ के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे फायरिंग की सूचना मिली। इस घटना में कुल 10 लोगों को गोली लगी, जिनमें 8 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र एक साल से लेकर करीब 14 साल तक बताई जा रही है, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है।