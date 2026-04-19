ईरान-अमेरिका तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट

North Korea Missile Test: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी टकराव के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तटीय क्षेत्र सिनपो से कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं जो करीब 140 किलोमीटर तक समुद्र में जाकर गिरीं। इस घटनाक्रम ने पहले से ही तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय माहौल को और गंभीर बना दिया है।