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रूसी तेल खरीद छूट पर भड़के वोलोडिमिर जेलेंस्की, बोले- युद्ध के लिए है हर डॉलर

रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने नाराज़गी जताई है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Apr 19, 2026

Volodymyr Zelensky

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Photo - IANS)

Volodymyr Zelensky on Russian oil: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने के उद्देश्य से रूस से तेल खरीदने पर दी गई छूट को बढ़ा दिया था।

अब इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने नाराज़गी जताई है, हालांकि उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, 'रूसी तेल के लिए चुकाया गया हर डॉलर युद्ध को बढ़ावा देता है। इसमें शामिल अरबों डॉलर यूक्रेन पर विनाशकारी हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रूसी तेल ले जा रहे 110 से अधिक टैंकर इस समय समुद्र में हैं, जिनमें 1.2 करोड़ टन से अधिक कच्चा तेल है। प्रतिबंधों में ढील के कारण इसे एक बार फिर बिना किसी परिणाम के बेचा जा सकता है। यह लगभग 10 अरब डॉलर का संसाधन है, जिसे सीधे यूक्रेन के खिलाफ नए हमलों में बदला जा सकता है।'

ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा, 'यह ज़रूरी है कि रूसी टैंकरों को रोका जाए और उन्हें बंदरगाहों तक तेल पहुंचाने की अनुमति न दी जाए। आक्रामक देश के तेल निर्यात में कमी आनी चाहिए। यूक्रेन के दीर्घकालिक प्रतिबंध इसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।'

ट्रंप प्रशासन ने एक महीने की छूट दी

आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक महीने के लिए प्रतिबंधों में छूट दी है, जिसके चलते समुद्र में मौजूद रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की जा सकेगी।

अमेरिकी प्रतिबंधों में इस छूट के तहत 16 मई को सुबह 12:01 बजे (0401 GMT) तक किसी भी जहाज पर लोड किए गए रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की अनुमति है। यह पहले दी गई छूट का विस्तार है, जिसकी अवधि 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी।

रूस के खिलाफ जारी युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन मॉस्को के आक्रमण से शुरू हुए चार साल से अधिक पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए उसे ट्रंप प्रशासन के दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि, रूसी तेल खरीद पर दी गई इस छूट को लेकर कई शीर्ष डेमोक्रेट नेताओं ने कड़ी आलोचना की है।

सीनेटर जीन शाहीन, चक शूमर और एलिजाबेथ वॉरेन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुतिन, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण, विशेष रूप से ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के चलते, सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहे हैं। रूस ने मार्च में तेल राजस्व में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की है।

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Updated on:

19 Apr 2026 05:06 pm

Published on:

19 Apr 2026 05:00 pm

Hindi News / World / रूसी तेल खरीद छूट पर भड़के वोलोडिमिर जेलेंस्की, बोले- युद्ध के लिए है हर डॉलर

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