रूसी तेल खरीद छूट पर भड़के वोलोडिमिर जेलेंस्की, बोले- युद्ध के लिए है हर डॉलर

उन्होंने आगे कहा, 'अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रूसी तेल ले जा रहे 110 से अधिक टैंकर इस समय समुद्र में हैं, जिनमें 1.2 करोड़ टन से अधिक कच्चा तेल है। प्रतिबंधों में ढील के कारण इसे एक बार फिर बिना किसी परिणाम के बेचा जा सकता है। यह लगभग 10 अरब डॉलर का संसाधन है, जिसे सीधे यूक्रेन के खिलाफ नए हमलों में बदला जा सकता है।'