होर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता ईरान

ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक स्थर पर मचे उथल-पुथल के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर दिन किसी राष्ट्रपति की धमकी भरी टिप्पणियों के साथ नहीं जी सकती है। बार्सिलोना में आयोजित प्रोग्रेसिव लीडर्स समिट में लूला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों से मध्य-पूर्व में जारी तनावपूर्ण संघर्ष को रोकने के लिए अपने रुख में बदलाव की अपील भी की।