US-Iran Tensions on Hormuz Strait: रेडियो पर बिना चेतावनी दिए IRGC की फायरिंग, दो मर्चेंट शिप को बनाया निशाना

Hormuz Strait Crisis: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार 17 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर समुद्री मार्ग पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी द्वारा ईरानी बंदरगाहों की लगातार नाकेबंदी के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर उसका नियंत्रण अब फिर से स्थापित हो गया है। इसके कुछ ही घंटे बाद होर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे दो व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग की खबर सामने आई हैं।