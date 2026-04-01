होर्मुज में जहाज पर फायरिंग के बाद भारत ने हड़काया तो लाइन पर आया ईरान, कहा हम अपने अधिकरियों तक पहुंचाएंगे संदेश

India Iran Tanker Firing Hormuz Response: होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय-ध्वज वाले जहाजों पर फायरिंग की घटना के बाद भारत ने सख्त कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है बल्कि भारत-ईरान संबंधों में भी नई संवेदनशीलता पैदा कर दी है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है।