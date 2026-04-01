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होर्मुज में जहाज पर फायरिंग के बाद भारत ने हड़काया तो लाइन पर आया ईरान, कहा हम अपने अधिकरियों तक पहुंचाएंगे संदेश

India Iran Tanker Firing Hormuz Response: होर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग के बाद भारत ने सख्त कूटनीतिक रुख अपनाया है। ईरानी राजदूत को तलब कर गहरी चिंता जताई गई, जिस पर ईरान ने अधिकारियों तक संदेश पहुंचाने का भरोसा दिया है।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 18, 2026

India Iran Tanker Firing Hormuz Response

India Iran Tanker Firing Hormuz Response (AI Image)

India Iran Tanker Firing Hormuz Response: होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय-ध्वज वाले जहाजों पर फायरिंग की घटना के बाद भारत ने सख्त कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है बल्कि भारत-ईरान संबंधों में भी नई संवेदनशीलता पैदा कर दी है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

भारत ने जताई गहरी चिंता

घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया। बैठक के दौरान विदेश सचिव ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग एक बेहद गंभीर मामला है और इससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

भारत ने यह भी दोहराया कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासतौर पर हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग में इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं।

ईरान ने दिया भरोसा

बैठक में ईरान के राजदूत ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मामले को अपने देश के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हालांकि ईरान की ओर से इस घटना पर कोई औपचारिक स्पष्टीकरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह संकेत जरूर मिला है कि वह इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करेगा।

पहले दिया था सुरक्षित मार्ग का आश्वासन

भारत ने बातचीत के दौरान यह भी याद दिलाया कि इससे पहले ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने की बात कही थी। दोनों देशों के बीच इस विषय पर संपर्क भी बना हुआ था। ऐसे में ताजा घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और समुद्री सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

वैश्विक असर की आशंका

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहां किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर सीधा असर डाल सकता है। भारतीय जहाजों से जुड़ी इस घटना ने एक बार फिर इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है।

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Published on:

18 Apr 2026 09:51 pm

Hindi News / World / होर्मुज में जहाज पर फायरिंग के बाद भारत ने हड़काया तो लाइन पर आया ईरान, कहा हम अपने अधिकरियों तक पहुंचाएंगे संदेश

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