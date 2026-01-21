पाकिस्तानी JF-17 को नहीं मिल रहे खरीदार, बड़े-बड़े दावों के बाद भी हाथ खाली, शरीफ की शराफत पर नहीं दुनिया को यकीन

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान JF-17 को कमर्शियल प्रोडक्ट के बजाए फाइनेंशियल टूल के तौर पर अधिक इस्तेमाल कर रहा है। उसने लेनदारों और सहयोगियों को कैश पेमेंट के बजाए फाइटर जेट देने का प्रस्ताव सौंपा है। सऊदी अरब के साथ बातचीत में पाकिस्तान ने लोन चुकाने के बदले JF-17 जेट्स देने की पेशकश की है। इसी तरह, कुछ दूसरे सहयोगियों को भी ऐसे ही ऑफर दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है। दूसरों से कर्ज पर पाकिस्तान जिंदा है, लेकिन समस्या ये है कि कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इसलिए पाक सरकार अपने हथियारों के जरिए कर्ज चुकाना चाहती है, मगर उसकी यह चाहत भी पूरी नहीं हो रही।