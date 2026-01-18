कराची के मॉल में लगी भीषण आग: 13 घंटों से नहीं पाया गया काबू, अब तक छह लोगों की हुई मौत

अधिकारियों ने रविवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह आग पिछले 13 घंटों से भड़क रही है और अभी भी इस पर काबू नहीं पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप ले लिया था। भीषण गर्मी और भयानक आग के चलते मॉल की बिल्डिंग के कई हिस्से ढह गए, जिससे अंदर मौजूद लोग फंस गए। इस घटना में एक फायरफाइटर समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका कई लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।