विदेश

कराची के मॉल में लगी भीषण आग: 13 घंटों से नहीं पाया गया काबू, अब तक छह लोगों की हुई मौत

कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में छह लोगों की मौत हो गई। खराब वेंटिलेशन और जर्जर संरचना के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए है।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 18, 2026

Pakistan Karachi mall fire

कराची के मॉल में लगी भीषण आग (फोटो- Dr Naina Niazi एक्स पोस्ट)

पाकिस्तान के कराची शहर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार देर रात शहर में स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से मॉल की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना के चलते 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कराची में लगातार बढ़ती शहरी आबादी और पुरानी इमारतें पहले भी कई हादसों की वजह बन चुकी हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं।

अभी भी नहीं पाया गया आग पर काबू

अधिकारियों ने रविवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह आग पिछले 13 घंटों से भड़क रही है और अभी भी इस पर काबू नहीं पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप ले लिया था। भीषण गर्मी और भयानक आग के चलते मॉल की बिल्डिंग के कई हिस्से ढह गए, जिससे अंदर मौजूद लोग फंस गए। इस घटना में एक फायरफाइटर समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका कई लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रशासन की चुनौतियां

आग पर काबू पाने के लिए सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर तैनात की गईं। अधिकारियों के अनुसार, मॉल के भीतर अत्यधिक तापमान के कारण अंदर जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इमारत चारों ओर से सील है और वेंटिलेशन सिस्टम की कमी ने आग बुझाने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी अंदर फंसे हो सकते हैं।

इमारत की हालत और जांच की प्रक्रिया

मुख्य फायर अधिकारी के अनुसार गुल प्लाजा करीब दो एकड़ क्षेत्र में बना है और आग के बाद इसे पूरी तरह जर्जर घोषित किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी (SBCA) अब इमारत की संरचनात्मक स्थिति का आकलन करेगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या मॉल में फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इस हादसे ने कराची में व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

