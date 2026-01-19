19 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति ने पत्नी और दो महीने की बेटी समेत सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 19, 2026

पाकिस्तान में परिवार का खूनी खेल (File Photo)

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आज (सोमवार) को घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही घर के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें उसकी पत्नी, दो महीने की मासूम बेटी समेत कुल सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान फारूक उर्फ फारोकाय के रूप में हुई है, जिसे घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

घरेलू कलह ने लिया खूनी रूप

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पारिवारिक विवाद और घरेलू कलह से जूझ रहा था। इसी तनाव के चलते उसने घर में मौजूद रिश्तेदारों पर गोलियां चला दीं। इस खौफनाक हमले में आरोपी के दो भाई, उनकी पत्नियाँ, उसकी खुद की पत्नी और दो महीने की बेटी की जान चली गई।

मौके पर ही हुई सात लोगों की मौत

गोलीबारी इतनी भीषण थी कि सातों लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और अन्य अहम सबूत बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में इस वारदात की वजह घरेलू विवाद और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक दुश्मनी सामने आ रही है। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

इलाके में शोक और आक्रोश

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मासूम बच्ची की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषी को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

19 Jan 2026 02:17 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

