पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आज (सोमवार) को घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही घर के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें उसकी पत्नी, दो महीने की मासूम बेटी समेत कुल सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान फारूक उर्फ फारोकाय के रूप में हुई है, जिसे घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।