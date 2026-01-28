पाकिस्तान: लाहौर किले में आम जनता के लिए खोला गया भगवान राम के पुत्र लव का ऐतिहासिक मंदिर

वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मंदिर के साथ-साथ सिख काल का हम्माम और महाराजा रंजीत सिंह का अठदारा पैविलियन भी संरक्षित किया गया है। पहले मंदिर जीर्ण-शीर्ण होने और रखरखाव की कमी से आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों से बहाल कर दिया गया है। अथॉरिटी की प्रवक्ता तानिया कुरैशी ने कहा कि यह प्रयास लाहौर किले की बहुसांस्कृतिक विरासत को मनाने का है, जिसमें मुगल मस्जिदें, सिख मंदिर और ब्रिटिश संरचनाएं शामिल हैं।