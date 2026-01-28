28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान: लाहौर किले में आम जनता के लिए खोला गया भगवान राम के पुत्र लव का ऐतिहासिक मंदिर

पाकिस्तान के लाहौर किले में स्थित ऐतिहासिक लौह (लव) मंदिर का संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मंदिर भगवान राम के पुत्र लव को समर्पित है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 28, 2026

Loh Temple

लाहौर किले में ऐतिहासिक लौह मंदिर (लव मंदिर) का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। (Photo- instagram)

पाकिस्तान के लाहौर किले में ऐतिहासिक लौह मंदिर (लव मंदिर) का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है और अब इसे आम जनता तथा भक्तों के लिए खोल दिया गया है। यह मंदिर भगवान राम के पुत्र लव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार लाहौर शहर का नाम ही लव से पड़ा है, जो रामायण से जुड़ी प्राचीन कथा को दर्शाता है।

वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मंदिर के साथ-साथ सिख काल का हम्माम और महाराजा रंजीत सिंह का अठदारा पैविलियन भी संरक्षित किया गया है। पहले मंदिर जीर्ण-शीर्ण होने और रखरखाव की कमी से आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों से बहाल कर दिया गया है। अथॉरिटी की प्रवक्ता तानिया कुरैशी ने कहा कि यह प्रयास लाहौर किले की बहुसांस्कृतिक विरासत को मनाने का है, जिसमें मुगल मस्जिदें, सिख मंदिर और ब्रिटिश संरचनाएं शामिल हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस जीर्णोद्धार से पर्यटक आकर्षण बढ़ेगा और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यह परियोजना पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मुस्लिम धरोहरों के संरक्षण का उदाहरण भी बन सकती है।

मंदिर के उद्घाटन समारोह में स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अब भक्त और पर्यटक मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर सकते हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व को देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 02:56 am

Published on:

28 Jan 2026 02:15 am

Hindi News / World / पाकिस्तान: लाहौर किले में आम जनता के लिए खोला गया भगवान राम के पुत्र लव का ऐतिहासिक मंदिर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

GFP 2026: वैश्विक सैन्य रैंकिंग में फिसला पाकिस्तान, भारत चौथे स्थान पर बरकरार

Brahmos supersonic cruise missile
विदेश

India-EU Trade Deal: आखिर क्यों ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ पर भड़का अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने बोला हमला

Donald Trump
विदेश

Middle East Tension: खाड़ी में अमेरिका की बड़ी घेराबंदी, ईरानी खतरों के बीच परमाणु युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन तैनात

US-Iran Conflict
विदेश

क्या ईरान पर जल्द कर सकता है अमेरिका अटैक? वेनेजुएला की भी की थी इसी तरह घेराबंदी

America Navy
विदेश

यूएस बॉर्डर पर हर 20 मिनट में पकड़ा गया एक भारतीय, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

Illegal Indian migrants in USA
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.