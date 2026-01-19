19 जनवरी 2026,

पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल में आग से मरने वालों की संख्या 10 हुई, 24 घंटे बाद भी 60 से ज़्यादा लोग लापता

Deadly Fire In Pakistan: पाकिस्तान के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 10 हो गई है।

2 min read
Google source verification

image

Tanay Mishra

Jan 19, 2026

Mall fire in Pakistan

Mall fire in Pakistan (Photo - Washington Post)

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची (Karachi) शहर में जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल (Gul Plaza Shopping Mall) में रविवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि हाहाकार मच गया। आग शनिवार को देर रात लगी। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल के ज़्यादातर हिस्से में फैल गई जिससे चीखपुकार मच गई। इस हादसे में शुरुआत में 6 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़ गई है।

मरने वालों की संख्या हुई 10

पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्हें देर रात को 4 और लोगों के शव मिले हैं। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।

60 से ज़्यादा लोग लापता

इस हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी 60 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेस्क्यू टीम शॉपिंग मॉल में फैले मलबे को हटाकर लापता लोगों की तलाश कर रही है। इस हादसे की भयावहता के कारण रेस्क्यू टीम को भी फिलहाल इस बारे में नहीं पता कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा। फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीम कटर से खिड़कियाँ काटकर और हथौड़ों से दीवारों को तोड़कर शॉपिंग मॉल के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं।

घायलों का चल रहा है इलाज

इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है।

किस वजह से लगी आग?

गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल में आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। मामले की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी।

ईरान नहीं करेगा अमेरिकी ठिकानों पर हमला, विदेश विभाग के दावे को किया खारिज
विदेश
Ali Khamenei and Donald Trump

