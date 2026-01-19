पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल में आग से मरने वालों की संख्या 10 हुई, 24 घंटे बाद भी 60 से ज़्यादा लोग लापता

इस हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी 60 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेस्क्यू टीम शॉपिंग मॉल में फैले मलबे को हटाकर लापता लोगों की तलाश कर रही है। इस हादसे की भयावहता के कारण रेस्क्यू टीम को भी फिलहाल इस बारे में नहीं पता कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा। फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीम कटर से खिड़कियाँ काटकर और हथौड़ों से दीवारों को तोड़कर शॉपिंग मॉल के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं।