पाकिस्तान में 54 बच्चों के पिता की मौत, शख्स की थी 6 पत्नियां, ट्रक चलाकर भरता था परिवार का पेट

6 पत्नियों और 54 बच्चों के साथ रहने वाले अब्दुल माजिद मैंगल का निधन हो गया है। अब्दुल माजिद एक ड्राइवर थे। वह पाकिस्तान के नोशकी जिले के रहने वाले थे। अब्दुल माजिद उस वक्त चर्चा में आए थे, जब 2017 में पाकिस्तान में जनगणना चल रही थी।

Pakistan man with 54 children and 6 wives died, used to feed his family by driving a truck