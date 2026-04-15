पाकिस्तान में 300 से ज्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव, बड़ी लापरवाही आई सामने

पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, डेरा गाजी खान जिले के टौन्सा क्षेत्र स्थित सरकारी अस्पताल THQ Hospital Taunsa से जुड़े मामलों में करीब 331 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने का दावा किया गया है। यह मामला नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सामने आया, जब स्थानीय डॉक्टरों ने बच्चों में HIV संक्रमण के असामान्य रूप से बढ़ते मामलों को नोटिस किया।