पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ ने तालिबान को दी धमकी – “अगर नहीं माना तो…”

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच तुर्की (Turkey) के शहर इस्तांबुल (Istanbul) में हुई बातचीत के दौरान भी कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने भी आतंक मचाया हुआ है, जिससे देश में आतंकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने तालिबान को धमकी दे दी है।