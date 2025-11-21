पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ ने तालिबान को दी धमकी – “अगर नहीं माना तो…”

Shehbaz Sharif (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच तुर्की (Turkey) के शहर इस्तांबुल (Istanbul) में हुई बातचीत के दौरान भी कोई समझौता नहीं हुआ, जिससे तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने भी आतंक मचाया हुआ है, जिससे देश में आतंकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने तालिबान को धमकी दे दी है।
शरीफ ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा, "हमने तालिबान से टीटीपी पर नकेल कसने के लिए कहा है। अगर तालिबान नहीं माना, तो अफगानिस्तान में तख्तापलट भी हो सकता है और ऐसा करने वालों को पाकिस्तान की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी।"
तालिबान, टीटीपी के मामले पर पाकिस्तान के साथ समझौते के पक्ष में नहीं है। तालिबान का कहना है कि उसका टीटीपी से कोई कनेक्शन नहीं है और न ही अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव की स्थिति के चलते फिर जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान जहाँ इस बात से नाराज़ है कि तालिबान की तरफ से टीटीपी का समर्थन किया जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं। वहीं तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ किया जाता है।
