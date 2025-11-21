फैसलाबाद की फैक्ट्री में भीषण बॉयलर ब्लास्ट, 14 लोगों की हुई मौत

boiler blast in chemical factory in Faisalabad, Pakistan (Photo - Video screenshot from @RT_com on social media)
पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब (Punjab) प्रांत में फैसलाबाद (Faisalabad) शहर के मलिकपुर इलाके में आज एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। आज, शुक्रवार 21 नवंबर को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण बॉयलर ब्लास्ट (Boiler Blast) हो गया। यह धमाका तड़के सुबह हुआ, जिससे न सिर्फ फैक्ट्री में आग लग गई, बल्कि वो ढह भी गई। आसपास के कुछ घरों को भी इस ब्लास्ट की वजह से नुकसान पहुंचा और उनकी छतें ढह गईं।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैसलाबाद शहर की केमिकल फैक्ट्री में आज हुए बॉयलर ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो गई हैं। मृतकों में ज़्यादातर उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। शुरू में मृतकों का आंकड़ा 4-10 बताया जा रहा था, लेकिन अब इसके बढ़कर 14 होने की पुष्टि हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
इस बॉयलर ब्लास्ट में 7 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मामले की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बॉयलर का दबाव बढ़ने से ब्लास्ट हुआ। कहा जा रहा है कि पुराने बॉयलरों की अनदेखी और रखरखाव की कमी की वजह से ऐसा हुआ। ब्लास्ट से फैक्ट्री की छत गिर गई और मलबे के नीचे कई लोग दब गए।
आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
