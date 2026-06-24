पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ जाएंगे तेहरान, ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद पहला दौरा

ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद पाकिस्तानी पीएम शरीफ का यह पहला ईरान दौरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई, जिसका क्रेडिट सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान को देता है। शरीफ के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) भी लगातार अमेरिका और ईरान के संपर्क में बने रहे, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत बनी रहे और डील सुनिश्चित हो सके।