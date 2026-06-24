India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता अंतिम चरण में, जल्द हो सकता है ऐलान

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ऐतिहासिक व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की ब्यूरो उप सहायक सचिव बेथनी पॉलोस मॉरिसन ने दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है।