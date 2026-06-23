अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर का भारत दौरा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले- India-US Trade Deal से होगा फायदा

India-US Trade Deal: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत दौरे पर आए हुए हैं। ग्रीर के भारत आगमन पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच व्यापार समझौते को लेकर सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि USTR राजदूत जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और भारत-अमेरिका की आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी।