पाकिस्तान के पंजाब में ट्रेन हादसा, 5 की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब प्रांत के शेरशाह इलाके में पटरी से उतर गई। हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए मुल्तान शहर के निश्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन से जड़ी टीम काम में लगी हुई है।