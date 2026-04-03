पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान में भारी तबाही, अब तक 27,000 से ज्यादा परिवार बेघर

अफगानिस्तान के पझवोक अफगान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के अधिकारियों के साथ एक कोआर्डिनेशन मीटिंग के दौरान, हनीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल के महीनों में अफगानिस्तान के खिलाफ दुश्मनी भरी कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा कि देश के नूरिस्तान, ज़ाबुल, पक्तिया, खोस्त, पक्तिका, कुनार, नंगरहार, लघमन और कंधार प्रांतों में कम से कम 27,344 परिवार बेघर हुए हैं।