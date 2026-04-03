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पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान में भारी तबाही, अब तक 27,000 से ज्यादा परिवार बेघर

Pakistan Air Strikes Afghanistan: खाने को रोटी नहीं… दर-दर भटक रहे 27,000 से ज्यादा अफगान परिवार।

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भारत

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Saurabh Mall

Apr 02, 2026

PAK-AFGANISTAN

पाकिस्तानी हमलों ने हजारों अफगान परिवारों को किया बेघर (सोर्स: ANI और आईएएनएस)

Pakistan-Afghanistan War: अफगानिस्तान में हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के हवाई हमलों की वजह से अब तक 27,000 से ज्यादा अफगान परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्री कारी दीन मोहम्मद हनीफ ने बताया कि इन हमलों का असर देश के नौ प्रांतों में देखा गया है, जहां हजारों लोग बेघर होकर दर-दर भटक रहे हैं।

इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब खाने-पीने और रहने की है। कई लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यह हालात न सिर्फ मानवीय संकट को दिखाते हैं, बल्कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव की भी बड़ी चेतावनी हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो यह संकट और गहरा सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

अफगानिस्तान के पझवोक अफगान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के अधिकारियों के साथ एक कोआर्डिनेशन मीटिंग के दौरान, हनीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल के महीनों में अफगानिस्तान के खिलाफ दुश्मनी भरी कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा कि देश के नूरिस्तान, ज़ाबुल, पक्तिया, खोस्त, पक्तिका, कुनार, नंगरहार, लघमन और कंधार प्रांतों में कम से कम 27,344 परिवार बेघर हुए हैं।

रोजी-रोटी की चुनौती

हनीफ ने बताया कि इनमें से कई परिवार अभी बेसिक जरूरतों, जैसे कि ठीक खाना, कपड़ा, रहने की जगह और हेल्थकेयर के बिना रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के बेघर लोगों के सामने आने वाली इकोनॉमिक और रोज़ी-रोटी की चुनौतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि, उन्होंने UN एजेंसियों और पार्टनर ऑर्गनाइजेशन से मानवीय मदद देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में भारी हथियारों के इस्तेमाल से आम लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं। उन्होंने इन कामों को मानवीय नियमों का गंभीर उल्लंघन और इस्लामी उसूलों के खिलाफ बताया।

UNICEF के अफगानिस्तान प्रमुख ताजुद्दीन ओये वाले ने दोनों देशों से शांति से समस्या का हल निकालने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हमलों की वजह से न सिर्फ लोग बेघर हुए हैं, बल्कि कई जरूरी ढांचे भी नुकसान में आए हैं। कम से कम 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर असर पड़ा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, UNICEF ने कहा है कि वह बेघर लोगों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है और उम्मीद जताई है कि अफगान सरकार दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच आसान बनाएगी, ताकि जरूरतमंदों तक राहत पहुंच सके।

पिछले कुछ महीनों में काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के हमलों और गोलीबारी में कई लोगों की जान जा चुकी है। 29 मार्च को कुनार प्रांत में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। यह हमला रिहायशी इलाकों में हुआ, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

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Published on:

02 Apr 2026 11:09 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान में भारी तबाही, अब तक 27,000 से ज्यादा परिवार बेघर

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