ऑपरेशन सिंदूर रोकने को लेकर पाकिस्तान ने ट्रंप के पर्सनल डॉक्टर की ली थी मदद, FARA में खुलासा

रॉनी जैक्सन एक रिटायर्ड नेवी डॉक्टर हैं, जोकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दिनों से व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट में पोस्टेड थे। वह बराक ओबामा के फिजिशियन थे और ओबामा के एक कुत्ते द्वारा काटे गए एक लड़की का इलाज करने के लिए भी सुर्खियों में आए थे। फिर, वह अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप के फिजिशियन बने रहे। वह पूरी तरह से ट्रंप कैंप में शामिल हो गए। उन्होंने ट्रंप का लॉयल्टी तब जीता जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ट्रंप की हेल्थ का सपोर्ट किया। जैक्सन ने कांगो-रवांडा डील साइन करने में भी लॉबिंग की थी।