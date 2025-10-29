पाकिस्तान-तालिबान के बीच शांतिवार्ता टूटी, ख्वाजा आसिफ ने खोज निकाला इंडिया कनेक्शन

Pakistan-Taliban Peace Talks Fail: पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि तुर्किए के इंस्ताबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच चार दिनों से जारी शांतिवार्ता विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रशासन ने TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद कतर की राजधानी दोहा में शांतिवार्ता का पहला राउंड आयोजित हुआ था। इस बातचीत के बाद दोनों देश सीजफायर को सहमत हुए। सैन्य झड़प के दौरान दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए थे।