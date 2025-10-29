Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान-तालिबान के बीच शांतिवार्ता टूटी, ख्वाजा आसिफ ने खोज निकाला इंडिया कनेक्शन

Pakistan-Taliban Peace Talks: पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान संग बातचीत विफल होने का आरोप भारत पर मढ़ा है, जानिए क्या कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 29, 2025

Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ( फोटो -एएनआई)

Pakistan-Taliban Peace Talks Fail: पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि तुर्किए के इंस्ताबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच चार दिनों से जारी शांतिवार्ता विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रशासन ने TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद कतर की राजधानी दोहा में शांतिवार्ता का पहला राउंड आयोजित हुआ था। इस बातचीत के बाद दोनों देश सीजफायर को सहमत हुए। सैन्य झड़प के दौरान दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए थे।

मंत्री तरार ने कहा- बातचीत हुई फेल

पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने X पर कहा कि इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्किए की मध्यस्थता के बावजूद बातचीत "कोई काम का हल निकालने में फेल रही।" तालिबान ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौता न करने का आरोप लगाया है।

मंत्री तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्ता के लोगों के लिए शांति और खुशहाली की चाहत रखी है। हमने इसकी वकालत की है। इसके लिए हमने बहुत त्याग किया है। उधर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत फेल होने का इंडिया कनेक्शन निकाल लिया है।

आसिफ ने भारत पर लगाया इल्जाम

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वार्ताकार काबुल से निर्देश मिलने के बाद 'चार या पांच बार' समझौते से पीछे हट चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि समझौते से पीछे हटने के पीछे काबुल में बैठे लोग हैं, जिन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अफगान सरकार के पास अधिकार की कमी है, क्योंकि भारत ने उसमें पैठ बना ली है। आसिफ ने कहा कि भारत, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

29 Oct 2025 08:54 am

