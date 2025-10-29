पाकिस्तान-तालिबान के बीच शांतिवार्ता टूटी, ख्वाजा आसिफ ने खोज निकाला इंडिया कनेक्शन

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ( फोटो -एएनआई)
Pakistan-Taliban Peace Talks Fail: पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि तुर्किए के इंस्ताबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच चार दिनों से जारी शांतिवार्ता विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रशासन ने TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद कतर की राजधानी दोहा में शांतिवार्ता का पहला राउंड आयोजित हुआ था। इस बातचीत के बाद दोनों देश सीजफायर को सहमत हुए। सैन्य झड़प के दौरान दोनों ओर 50 से अधिक लोग मारे गए थे।
पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने X पर कहा कि इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्किए की मध्यस्थता के बावजूद बातचीत "कोई काम का हल निकालने में फेल रही।" तालिबान ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौता न करने का आरोप लगाया है।
मंत्री तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्ता के लोगों के लिए शांति और खुशहाली की चाहत रखी है। हमने इसकी वकालत की है। इसके लिए हमने बहुत त्याग किया है। उधर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत फेल होने का इंडिया कनेक्शन निकाल लिया है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वार्ताकार काबुल से निर्देश मिलने के बाद 'चार या पांच बार' समझौते से पीछे हट चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि समझौते से पीछे हटने के पीछे काबुल में बैठे लोग हैं, जिन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अफगान सरकार के पास अधिकार की कमी है, क्योंकि भारत ने उसमें पैठ बना ली है। आसिफ ने कहा कि भारत, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
