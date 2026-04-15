कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए फिर आगे आया सऊदी अरब, देगा 83,700 करोड़

कंगाल पाकिस्तान (Pakistan) काफी समय से आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है और देश कंगाली से जूझ रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है जिससे जनता भी परेशान है। कंगाली और बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था के साथ ही पाकिस्तान कर्ज़ में भी डूबा हुआ है। देश में काफी कोशिशों के बावजूद भी हालात नहीं सुधर पा रहे हैं और अभी भी कंगाली छाई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान समय-समय पर आईएमएफ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड – IMF) और अन्य मित्र देशों के आगे अपनी झोली फैलाते रहता है। अब पाकिस्तान की मदद के लिए उसका एक और मित्र देश फिर से आगे आया है।