ईरान-इजरायल संघर्ष पर पाकिस्तान में बड़ी बैठक, शामिल होंगे 3 देश, क्या निकलेगा हल?

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया कि सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें इलाके में तनाव कम करने की कोशिशें भी शामिल हैं। इसके साथ ही सभी देशों के मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र जैसे भाईचारे वाले देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। यह दौरा आपसी हितों के कई क्षेत्रों में इन देशों के साथ पाकिस्तान के सहयोग और तालमेल को और मजबूत करने का मौका देगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रतिष्ठित नेता क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर व्यापक चर्चा में शामिल होंगे। बैठक शांति और संघर्ष को कम करने को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित होगा।