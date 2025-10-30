पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

तालिबान को धमकी देने के साथ ही आसिफ ने एक बार फिर भारत (India) पर आरोप लगाया है। आसिफ ने कहा कि भारत उनके देश को छोटे स्तर के युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ऐसा करने में भारत की मदद कर रही है। आसिफ पहले भी भारत पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया था कि तालिबान के फैसले भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं।