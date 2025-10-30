Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान को धमकी दे दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 30, 2025

Khawaja Asif

Khawaja Asif (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान (Taliban) के लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच अक्सर ही झड़प होती रहती है। हाल ही में तुर्की में हुई शांति वार्ता विफल रहने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो उसके पास तालिबान शासन को मिटा देने की क्षमता है।

"तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे"

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा, "हम तालिबान शासन को पूरी तरह तबाह करके उन्हें फिर से पहाड़ों की गुफाओं में छिपने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने पूरे हथियार भंडार का एक अंश भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।"

भारत पर फिर लगाया आरोप

तालिबान को धमकी देने के साथ ही आसिफ ने एक बार फिर भारत (India) पर आरोप लगाया है। आसिफ ने कहा कि भारत उनके देश को छोटे स्तर के युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ऐसा करने में भारत की मदद कर रही है। आसिफ पहले भी भारत पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया था कि तालिबान के फैसले भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

30 Oct 2025 12:59 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:55 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जमैका में तबाही मचा क्यूबा पहुंचा सदी का सबसे खतरनाक तूफान मेलिसा, अब तक ले चुका 30 लोगों की जान

Hurricane Melissa reached Cuba
विदेश

रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जलवायु परिवर्तन के लिए गरीबों की तुलना में अमीर लोग 680 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार

Climate Change
विदेश

चांद से आई मिट्टी के नमूनों में चीन को मिले दुर्लभ उल्कापिंड के टुकड़े, खुलेंगे कई राज़

China's Chang'e 6 space mission found rare meteorite fragments on Moon
विदेश

ट्रंप के फरमान पर अमेरिका करेगा परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू, जानिए किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपंस

Donald Trump
विदेश

ट्रंप और जिनपिंग की हुई 6 साल बाद मुलाकात, ट्रेड-टैरिफ-ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

Donald Trump meets Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.