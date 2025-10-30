पाकिस्तान ने दी तालिबान को धमकी – “तबाह करके वापस गुफाओं में भेज देंगे”

Khawaja Asif (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान (Taliban) के लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच अक्सर ही झड़प होती रहती है। हाल ही में तुर्की में हुई शांति वार्ता विफल रहने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो उसके पास तालिबान शासन को मिटा देने की क्षमता है।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा, "हम तालिबान शासन को पूरी तरह तबाह करके उन्हें फिर से पहाड़ों की गुफाओं में छिपने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने पूरे हथियार भंडार का एक अंश भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।"
तालिबान को धमकी देने के साथ ही आसिफ ने एक बार फिर भारत (India) पर आरोप लगाया है। आसिफ ने कहा कि भारत उनके देश को छोटे स्तर के युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ऐसा करने में भारत की मदद कर रही है। आसिफ पहले भी भारत पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया था कि तालिबान के फैसले भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं।
