पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

इस हमले में जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग कर इस गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए गए। इस हमले के दौरान गांव के 5 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है। बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरु कर दिया है। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है। हमले के बाद गांव की भयावह स्थिती की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए है। इन वीडियों में चारों तरफ महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के शव बिखरे नजर आ रहे है।