Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

पाकिस्तानी वायु सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के मात्रे दारा गांव पर बम गिराए, जिसके चलते 30 लोगों की मौत हो गई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 22, 2025

Pakistani Air Force dropped bombs on Khyber Pakhtunkhwa
पाकिस्तानी वायु सेना ने खैबर पख्तूनख्वा पर बम गिराए (फोटो- एक्स पोस्ट)

पाकिस्तान दुनिया का शायद वह पहला अनोखा देश है जिसने अपने ही लोगों पर हवाई हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने सोमवार तड़के सुबह को खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त पर एक के बाद एक आठ बम गिरा एक नरसंहार को अंजाम दिया है। 21 और 22 सिंतबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे तिराह घाटी में स्थित मात्रे दारा गांव पर लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 नागरिक मारे गए है।

मलबे में दबे लोगों को खोज रही बचाव टीम

इस हमले में जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग कर इस गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए गए। इस हमले के दौरान गांव के 5 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है। बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरु कर दिया है। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है। हमले के बाद गांव की भयावह स्थिती की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए है। इन वीडियों में चारों तरफ महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के शव बिखरे नजर आ रहे है।

ये भी पढ़ें

मातम में बदली खुशिया, शादी समारोह में अचानक दो बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां
राष्ट्रीय
Mass shooting in New Hampshire wedding

इस साल इस प्रांत में हुई 605 आतंकी घटनाएं

बता दे कि पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकवाद-रोधी अभियान चलाए गए हैं, जिनके चलते कई नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, इसी साल अगस्त तक इस प्रांत में 605 आतंकी घटनाएं हुई है। इन घटनाओं में करीब 138 नागरिक और 79 पाकिस्तानी पुलिसकर्मीयों के मरने की खबर भी सामने आई है। सिर्फ पिछले ही महीने इस इलाके में 129 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.