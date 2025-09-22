पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

पाकिस्तान दुनिया का शायद वह पहला अनोखा देश है जिसने अपने ही लोगों पर हवाई हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने सोमवार तड़के सुबह को खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त पर एक के बाद एक आठ बम गिरा एक नरसंहार को अंजाम दिया है। 21 और 22 सिंतबर की दरम्यानी रात करीब 2 बजे तिराह घाटी में स्थित मात्रे दारा गांव पर लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 30 नागरिक मारे गए है।
इस हमले में जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का उपयोग कर इस गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए गए। इस हमले के दौरान गांव के 5 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है। बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरु कर दिया है। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है। हमले के बाद गांव की भयावह स्थिती की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए है। इन वीडियों में चारों तरफ महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के शव बिखरे नजर आ रहे है।
बता दे कि पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकवाद-रोधी अभियान चलाए गए हैं, जिनके चलते कई नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, इसी साल अगस्त तक इस प्रांत में 605 आतंकी घटनाएं हुई है। इन घटनाओं में करीब 138 नागरिक और 79 पाकिस्तानी पुलिसकर्मीयों के मरने की खबर भी सामने आई है। सिर्फ पिछले ही महीने इस इलाके में 129 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई।