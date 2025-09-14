पाक सेना ने TTP के 45 आतंकी मार गिराए, मुठभेड़ में 19 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 13 सितंबर के बीच हुई तीन अलग-अलग हिंसक मुठभेड़ों में 19 सैनिकों की शहादत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों ने 45 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ये झड़पें अफगानिस्तान सीमा के पास हुईं, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों के आतंकी सक्रिय हैं।
इस साल अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सशस्त्र समूहों के हमलों में 460 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को बन्नू का दौरा किया। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उन्होंने काउंटर-टेररिज्म पर उच्च स्तरीय बैठक की। शरीफ ने कहा, "पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ जवाब पूरी ताकत से जारी रहेगा। कोई अस्पष्टता या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि वहां से आतंकी नेता और सुविधाकर्ता पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं।
शरीफ ने अफगान तालिबान सरकार से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाए और अपने इलाके का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न होने दे। बन्नू के सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से मिलने के बाद, शरीफ और मुनीर ने दक्षिण वजीरिस्तान में शहीद 12 सैनिकों की अंतिम यात्रा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अवैध अफगान निवासियों के प्रत्यावर्तन की मांग भी उठाई, दावा करते हुए कि इनमें से कई आतंकी घटनाओं में शामिल अफगान नागरिक हैं।
पाकिस्तान में TTP और अन्य संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है। ISPR ने मारे गए आतंकियों को "भारतीय प्रायोजित खवारिज" करार दिया, हालांकि इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव लंबे समय से बना हुआ है, और पाकिस्तान ने काबुल से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।