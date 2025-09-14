Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पाक सेना ने TTP के 45 आतंकी मार गिराए, मुठभेड़ में 19 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक मुठभेड़ों में 19 सैनिकों की शहादत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों ने 45 आतंकी मार गिराए।

भारत

Devika Chatraj

Sep 14, 2025

पाकिस्तान में 45 आतंकी ढेर (X)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 13 सितंबर के बीच हुई तीन अलग-अलग हिंसक मुठभेड़ों में 19 सैनिकों की शहादत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों ने 45 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ये झड़पें अफगानिस्तान सीमा के पास हुईं, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों के आतंकी सक्रिय हैं।

तीन जगहों पर खूनी संघर्ष

  • ISPR के अनुसार, पहली मुठभेड़ बजौर जिले में हुई, जहां खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने TTP के एक ठिकाने पर छापा मारा। भारी गोलीबारी में 22 आतंकी मारे गए, लेकिन 7 सैनिक भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।
  • दूसरी घटना दक्षिण वजीरिस्तान जिले में हुई, जहां 13 TTP आतंकियों को चुन-चुनकर मार गिराया गया। इस दौरान 12 सैनिक शहीद हुए।
  • तीसरी मुठभेड़ लोअर डिर जिले में हुई, जिसमें 10 और आतंकी ढेर हो गए, साथ ही 19वें सैनिक की जान चली गई। कुल मिलाकर, ये ऑपरेशन TTP के खिलाफ इंटेलिजेंस-बेस्ड थे, और सेना ने दावा किया कि मारे गए आतंकी अफगानिस्तान से संचालित थे।

इस साल अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सशस्त्र समूहों के हमलों में 460 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री शरीफ का बयान

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को बन्नू का दौरा किया। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उन्होंने काउंटर-टेररिज्म पर उच्च स्तरीय बैठक की। शरीफ ने कहा, "पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ जवाब पूरी ताकत से जारी रहेगा। कोई अस्पष्टता या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि वहां से आतंकी नेता और सुविधाकर्ता पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं।

अफगान तालिबान सरकार से अपील

शरीफ ने अफगान तालिबान सरकार से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाए और अपने इलाके का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न होने दे। बन्नू के सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से मिलने के बाद, शरीफ और मुनीर ने दक्षिण वजीरिस्तान में शहीद 12 सैनिकों की अंतिम यात्रा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अवैध अफगान निवासियों के प्रत्यावर्तन की मांग भी उठाई, दावा करते हुए कि इनमें से कई आतंकी घटनाओं में शामिल अफगान नागरिक हैं।

बढ़ते आतंकी हमले

पाकिस्तान में TTP और अन्य संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है। ISPR ने मारे गए आतंकियों को "भारतीय प्रायोजित खवारिज" करार दिया, हालांकि इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव लंबे समय से बना हुआ है, और पाकिस्तान ने काबुल से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Sept 2025 09:07 am

Published on:

14 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / World / पाक सेना ने TTP के 45 आतंकी मार गिराए, मुठभेड़ में 19 सैनिकों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.