पाक सेना ने TTP के 45 आतंकी मार गिराए, मुठभेड़ में 19 सैनिकों की मौत

शरीफ ने अफगान तालिबान सरकार से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाए और अपने इलाके का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न होने दे। बन्नू के सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से मिलने के बाद, शरीफ और मुनीर ने दक्षिण वजीरिस्तान में शहीद 12 सैनिकों की अंतिम यात्रा में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अवैध अफगान निवासियों के प्रत्यावर्तन की मांग भी उठाई, दावा करते हुए कि इनमें से कई आतंकी घटनाओं में शामिल अफगान नागरिक हैं।