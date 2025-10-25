फिलिस्तीनी गुटों ने गाज़ा में शासन को टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने पर जताई सहमति

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच एक बार युद्धविराम का उल्लंघन ज़रूर हुआ, लेकिन अब फिर से दोनों पक्षों की तरफ से सीज़फायर समझौते का पालन किया जा रहा है। गाज़ा (Gaza) में शांति के लिए हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा करने के साथ ही कई मृत बंधकों के शव भी लौटा दिए हैं। युद्धविराम तो हो गया है, लेकिन मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि अब गाज़ा का शासन कौन संभालेगा, क्योंकि युद्धविराम की शर्तों में यह शर्त भी शामिल है कि गाज़ा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इस मामले पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है।