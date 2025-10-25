Patrika LogoSwitch to English

विदेश

फिलिस्तीनी गुटों ने गाज़ा में शासन को टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने पर जताई सहमति

गाज़ा में युद्ध तो खत्म हो चुका है पर अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि गाज़ा का शासन कौन संभालेगा? इस मामले पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 25, 2025

Gaza

Gaza (Photo - Video screenshot)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच एक बार युद्धविराम का उल्लंघन ज़रूर हुआ, लेकिन अब फिर से दोनों पक्षों की तरफ से सीज़फायर समझौते का पालन किया जा रहा है। गाज़ा (Gaza) में शांति के लिए हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा करने के साथ ही कई मृत बंधकों के शव भी लौटा दिए हैं। युद्धविराम तो हो गया है, लेकिन मन में यह सवाल आना भी स्वाभाविक है कि अब गाज़ा का शासन कौन संभालेगा, क्योंकि युद्धविराम की शर्तों में यह शर्त भी शामिल है कि गाज़ा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इस मामले पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है।

टेक्नोक्रेट समिति को सौंपा जाएगा शासन

प्रमुख फिलिस्तीनी राजनीतिक गुटों, जिनमें हमास भी शामिल है, ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो युद्धविराम के बाद अब गाज़ा में शासन चलाने की ज़िम्मेदारी एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने के लिए तैयार हैं। यह निर्णय मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा (Cairo) में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जो मिस्र, कतर (Qatar) और तुर्की (Turkey) की मध्यस्थता में ही हुआ।

कैसे चलेगा गाज़ा में शासन?

गाज़ा में शासन चलाने के लिए जिस स्वतंत्र टेक्नोक्रेट समिति का गठन होगा, वो अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से बनेगी। इस टेक्नोक्रेट समिति में गाज़ा के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। यह समिति युद्ध के बाद गाज़ा में न सिर्फ शासन की ज़िम्मेदारी संभालेगी, बल्कि जीवन की बुनियादी ज़रूरतों और सेवाओं का प्रबंधन भी करेगी।

Updated on:

25 Oct 2025 01:29 pm

Published on:

25 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / World / फिलिस्तीनी गुटों ने गाज़ा में शासन को टेक्नोक्रेट समिति को सौंपने पर जताई सहमति

