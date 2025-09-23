“हथियार कर दो सरेंडर”, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील

अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) का 80वां सत्र चल रहा है। 9-29 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में 23-27 सितंबर के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिनमें फिलिस्तीन (Palestine) का मुद्दा भी शामिल है। कई देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा देने का समर्थन किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Mahmoud Abbas) ने सोमवार को यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया।
अब्बास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। दरअसल अमेरिका ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया, लेकिन यूएनजीसी में वोटिंग के ज़रिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसके सत्र से जुड़ने और अपना संबोधन देने का फैसला हुआ।
कई देशों द्वारा आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने पर अब्बास ने खुशी जताई। इसके साथ ही उन्होंने हमास (Hamas) से हथियार सरेंडर करने की अपील भी की। अब्बास ने हमास के अलावा अन्य फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों से भी हथियार डालने के लिए कहा।
अब्बास ने कहा कि वह और फिलिस्तीनी जनता, इज़रायल-हमास युद्ध में स्थायी युद्ध-विराम चाहते हैं। अब्बास ने यह भी कहा कि वह गाज़ा में मानवीय सहयोग भी चाहते हैं जिससे मानवीय संकट को दूर किया जा सके। उन्होंने उन सभी देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी और कहा कि युद्ध खत्म होने पर गाज़ा में नई सरकार का गठन होगा जिसमें हमास को कोई भूमिका नहीं होगी।