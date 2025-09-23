Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“हथियार कर दो सरेंडर”, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने की अपील की है। इसके साथ ही अब्बास ने भविष्य में फिलिस्तीनी सरकार में हमास की भूमिका पर भी एक बड़ा अपडेट दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 23, 2025

Mahmoud Abbas
Mahmoud Abbas (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) का 80वां सत्र चल रहा है। 9-29 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में 23-27 सितंबर के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिनमें फिलिस्तीन (Palestine) का मुद्दा भी शामिल है। कई देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा देने का समर्थन किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Mahmoud Abbas) ने सोमवार को यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया संबोधित

अब्बास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। दरअसल अमेरिका ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया, लेकिन यूएनजीसी में वोटिंग के ज़रिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसके सत्र से जुड़ने और अपना संबोधन देने का फैसला हुआ।

ये भी पढ़ें

सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट, 6.87 लाख किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाकर गुज़रा
विदेश
NASA spacecraft near Sun

हमास से हथियार सरेंडर करने की अपील

कई देशों द्वारा आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने पर अब्बास ने खुशी जताई। इसके साथ ही उन्होंने हमास (Hamas) से हथियार सरेंडर करने की अपील भी की। अब्बास ने हमास के अलावा अन्य फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों से भी हथियार डालने के लिए कहा।

भविष्य में फिलिस्तीनी सरकार में हमास की भूमिका से इनकार

अब्बास ने कहा कि वह और फिलिस्तीनी जनता, इज़रायल-हमास युद्ध में स्थायी युद्ध-विराम चाहते हैं। अब्बास ने यह भी कहा कि वह गाज़ा में मानवीय सहयोग भी चाहते हैं जिससे मानवीय संकट को दूर किया जा सके। उन्होंने उन सभी देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी और कहा कि युद्ध खत्म होने पर गाज़ा में नई सरकार का गठन होगा जिसमें हमास को कोई भूमिका नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

लाल बौने तारे के ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज
विदेश
Planet of red dwarf star

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Sept 2025 10:39 am

Published on:

23 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / World / “हथियार कर दो सरेंडर”, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.