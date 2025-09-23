“हथियार कर दो सरेंडर”, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हमास से अपील

अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क (New York) शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) का 80वां सत्र चल रहा है। 9-29 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में 23-27 सितंबर के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिनमें फिलिस्तीन (Palestine) का मुद्दा भी शामिल है। कई देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा देने का समर्थन किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Mahmoud Abbas) ने सोमवार को यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया।