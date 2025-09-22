लाल बौने तारे के ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

वैज्ञानिक अब शायद पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर धरती जैसे वायुमंडल की मौजूदगी की पुष्टि करने के बेहद करीब हैं। एक ग्रह पर जीवन के शुरुआती संकेत नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले हैं और अगर आगे के डेटा ने इसे सही ठहराया, तो यह वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी खोजों में गिनी जाएगी। यह खोज धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट-1 नामक तारामंडल से पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय संभावना जुड़ी है, जिसे बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने खोजा था। यह प्रणाली अनोखी है और इसका तारा ज्यूपिटर के आकार का एक लाल बौना तारा है और इसके चारों ओर सात चट्टानी ग्रह घूमते हैं। इनमें से तीन ग्रह 'हैबिटेबल जोन' में हैं, यानी वो अपने तारे के पास हैं और अगर इनके पास वायुमंडल होगा तो सतह पर पानी भी मौजूद हो सकता है।