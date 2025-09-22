Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

लाल बौने तारे के ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Signs Of Life On Another Planet: वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। इसे एक बड़ी खोज माना जा रहा है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 22, 2025

Planet of red dwarf star
Planet of red dwarf star (Representational Photo)

वैज्ञानिक अब शायद पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर धरती जैसे वायुमंडल की मौजूदगी की पुष्टि करने के बेहद करीब हैं। एक ग्रह पर जीवन के शुरुआती संकेत नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले हैं और अगर आगे के डेटा ने इसे सही ठहराया, तो यह वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी खोजों में गिनी जाएगी। यह खोज धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट-1 नामक तारामंडल से पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय संभावना जुड़ी है, जिसे बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने खोजा था। यह प्रणाली अनोखी है और इसका तारा ज्यूपिटर के आकार का एक लाल बौना तारा है और इसके चारों ओर सात चट्टानी ग्रह घूमते हैं। इनमें से तीन ग्रह 'हैबिटेबल जोन' में हैं, यानी वो अपने तारे के पास हैं और अगर इनके पास वायुमंडल होगा तो सतह पर पानी भी मौजूद हो सकता है।

नाइट्रोजन-प्रधान वायुमंडल की उम्मीद

वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस प्रणाली के ग्रह ट्रैपिस्ट-1ई से है। टेलीस्कोप से की गई चार ऑब्ज़र्वेशन ने यह साफ कर दिया कि इस ग्रह का वायुमंडल, शुक्र या मंगल की तरह कार्बन-डाईऑक्साइड-प्रधान नहीं, बल्कि नाइट्रोजन-प्रधान हो सकता है, जो शनि के बर्फीले चंद्रमा टाइटन की तरह है। इसका मतलब यह है कि ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

नर्सों की नौकरी नहीं ले पाएगा एआई, ऑल्टमैन का दावा
विदेश
AI

क्या होगा अगला कदम?

अगर ट्रैपिस्ट-1ई पर वायुमंडल की पुष्टि हो जाती है, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि लाल बौने तारों के आसपास भी जीवन के लिए ज़रूरी वातावरण संभव है और चूंकि ऐसे तारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। वैज्ञानिकों की टीम इस साल के अंत तक 15 और ऑब्ज़र्वेशन पूरे करेगी। इसके बाद अगर वायुमंडल का स्पष्ट सबूत मिलता है, तो अगला कदम होगा उसकी रासायनिक संरचना का पता लगाना जैसे कि मीथेन या अन्य जीवन-सूचक गैसें।

ये भी पढ़ें

ब्राज़ील ने बना दी ‘अच्छे’ मच्छरों की फैक्ट्री, ‘बुरे’ मच्छरों की होगी छुट्टी!
विदेश
Brazil built 'good' mosquitoes

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

22 Sept 2025 10:50 am

Hindi News / World / लाल बौने तारे के ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.