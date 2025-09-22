ब्राज़ील ने बना दी ‘अच्छे’ मच्छरों की फैक्ट्री, ‘बुरे’ मच्छरों की होगी छुट्टी!

ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि 8 शहरों में 50 लाख लोगों को पहले ही मच्छरों से बचा लिया गया है। नाइतेरोई शहर में डेंगू केस 69% कम हो गए। यह ब्राज़ील की बायोटेक्नोलॉजी लीडरशिप दिखाता है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब गाड़ियाँ हॉटस्पॉट में घूमेंगी, मच्छर छोड़ेगी और धीरे-धीरे डेंगू गायब हो जाएगा। नेचर जर्नल 2025 में भी इस तरीके के कारगर होने की पुष्टि की गई है। डेंगू ही नहीं, ब्राज़ीलके नाइतेरोई में इससे चिकनगुनिया 56% और जिका 37% कम हुआ।