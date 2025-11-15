‘कुत्ता बना किलर! ‘बेड पर कूदते ही डॉगी ने दाग दी गोली, मालिक की पीठ में छेद;जानिए क्या था खतरनाक खेल

Dog Shoots Owner: पेन्सिल्वेनिया के शिलिंगटन शहर में एक ऐसी दुर्घटना (Shillington Dog Incident) हुई कि जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया। एक 53 साल का एक शख्स (Dog Shoots Owner) अपनी शॉटगन साफ कर रहा था। साफ-सफाई के बाद बंदूक बेड पर रख दी। बस उसी वक्त उसका पेट डॉग बेड (Shotgun Cleaning Mishap) पर कूद पड़ा। कुत्ते के कूदने से बंदूक चल गई और गोली सीधे उसके निचली पीठ में लग गई। यह शख्स जमीन पर गिर पड़ा (Pennsylvania Gun Accident)। उस समय बेटा घर पर था, उसने तुरंत 911 पर कॉल किया। पुलिस पहुंची तो देखा – आदमी होश में है, लेकिन दर्द से कराह रहा है। अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने गोली निकाली, लेकिन उस शख्स की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है।