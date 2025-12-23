Big Reveal: चीन ने तैनात कीं 100 ‘कातिल’ मिसाइलें ,अमेरिका के कान खड़े हुए, क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध ?

Pentagon: क्या ड्रैगन साल 2027 तक ताइवान को निगलने की तैयारी कर चुका है? अमेरिका के रक्षा विभाग 'पेंटागन' की एक नई मसौदा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपनी परमाणु शक्ति को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है और उसने अपने साइलो फील्ड्स (मिसाइल अड्डों) में 100 से अधिक इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (China 100 ICBM deployment) तैनात कर दी हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन (Pentagon China nuclear report 2025) का लक्ष्य केवल हथियारों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी मारक क्षमता को एकदम आधुनिक बनाना है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024 तक चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार थे, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है, साल 2030 तक यह आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीजिंग (China Taiwan 2027 invasion) ने हथियार नियंत्रण (Arms Control) पर किसी भी तरह की बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई वैश्विक नेता इसकी अपील कर चुके हैं।