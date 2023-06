पीएम मोदी के अमरीका दौरे पर पेंटागन का बड़ा बयान, कहा - 'नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे दोनों देशों के संबंध'

Submitted by:

PM Modi's USA Visit: पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने 4 दिवसीय अमरीका दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले पेंटागन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा पेंटागन ने? आइए जानते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) इस महीने 4 दिवसीय अमरीका (United States Of America) दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा 21-24 जून तक रहेगा। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी अमरीका में कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही अमरीका में मौजूद प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) के साथ भी अहम बातों और दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाने पर भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के इस अमरीका दौरे के दौरान 22 जून को अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी ऑफ अमरीका जिल बाइडन (Jill Biden) पीएम मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस में रात्रिभोज का भी आयोजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अमरीका के कुछ बड़े बिज़नेसमैन से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का यह अमरीका दौरा काफी अहम माना जा रहा है।