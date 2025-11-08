Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

परफ्यूम के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, तुर्की में 6 लोगों की मौत

तुर्की में आज परफ्यूम के एक वेयरहाउस में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 08, 2025

Perfume warehouse catches fire in Turkey

Perfume warehouse catches fire in Turkey (Photo - Caca Bey on social media)

तुर्की (Turkey) में आज आग लगने का मामला सामने आया है। देश के कोकाएली (Kocaeli) प्रांत के दिलोवासी (Dilovasi ) जिले में आज, शनिवार, 8 नवंबर को एक परफ्यूम के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। लोकल मीडिया के अनुसार आग लगने से पहले कई धमाके हुए, जिससे आग तेज़ी से पूरे वेयरहाउस में फैल गई। इससे हड़कंप मच गया। वेयरहाउस में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।

6 लोगों की मौत

तुर्की के कोकाएली प्रांत के दिलोवासी जिले में स्थित एक परफ्यूम के वेयरहाउस में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि वेयरहाउस की 2 मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गईं।

1 व्यक्ति घायल

इस हादसे में 1 व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

आग पर पाया गया काबू

आग लगने की खबर मिलते हुए कई फायर यूनिट्स को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। करीब घंटे भर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाले एल्कोहॉल और अन्य ज्वलनशील रसायनों में किसी तरह आग लग गई। इसी वजह से धमाके हुए और आग फैल गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Nov 2025 03:56 pm

Hindi News / World / परफ्यूम के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, तुर्की में 6 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप, एक साल तक रूस से तेल-गैस खरीदने पर प्रतिबंधों से दी छूट

Viktor Orban with Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में नहीं बनी बात, क्या फिर छिड़ेगी जंग?

Muhammad Yaqoob with Khawaja Asif
विदेश

आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम

5 Indians kidnapped in Mali
विदेश

भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिकी राज्य ओहायो के गवर्नर की रेस में, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया समर्थन

Vivek Ramaswamy with Donald Trump
विदेश

शटडाउन आदेश का असर, अमेरिका में 1000 फ्लाइटों को किया गया रद्द, देखें किस रूट पर ठप हुई आवाजाही

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.