परफ्यूम के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, तुर्की में 6 लोगों की मौत

तुर्की (Turkey) में आज आग लगने का मामला सामने आया है। देश के कोकाएली (Kocaeli) प्रांत के दिलोवासी (Dilovasi ) जिले में आज, शनिवार, 8 नवंबर को एक परफ्यूम के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। लोकल मीडिया के अनुसार आग लगने से पहले कई धमाके हुए, जिससे आग तेज़ी से पूरे वेयरहाउस में फैल गई। इससे हड़कंप मच गया। वेयरहाउस में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।